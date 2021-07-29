Большую часть страны будут заливать дожди: где ждать грозы

29 июля практически всю территорию Украины накроют грозы. Черниговскую, Киевскую, Сумскую и Житомирскую области снова будет заливать.

Сухая погода будет оставаться только на юге, где обещают аномальную жару, сообщает Укргидрометцентр. В Одессе и Николаеве температура поднимется до +35°С.

"В Киеве в четверг также грозы с жарой, которая продержится до начала следующей недели", - говорится в сообщении.

В столице сегодня пройдут ливни, днем ожидается температура +29...32°С. Ливни с грозами и жару обещают практически во всех регионах страны. Осадков не будет только в четырех областях и в Крыму, где будет стоять жара +30...32°С.

Автор: meteo.gov.ua Украину снова ждут сильные грозы

На севере прогнозируют температуру в пределах +29...31°С. На западе грозы накроют весь регион. Температура в среднем составит +27...29°С, а на Закарпатье достигнет отметки +31°С. В центре также прогнозируют грозы. Температура в Черкасской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской областях составит +29...31°С. Дожди будут лить и на востоке, в то же время грозовой фронт обойдет Запорожскую область. Там столбики термометров днем будут показывать до +34°С. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях – +30...32°С.

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Третий месяц лета начнется с жары. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...35°С. Хотя постепенно до конца августа температура воздуха будет снижаться. Дождей в августе обещают мало.