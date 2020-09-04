Большинство стран на границе с Украиной попали в зеленую зону

Из ближайших соседей Украины в красную зону продолжают входить Молдова и Румыния. Фото: pixabay.com

Страны, граничащие с Украиной, за исключением Молдовы и Румынии, вошли в зеленую зону.

Об этом свидетельствует данные на сайте Минздрава.

Украина включает в красный список государства, где количество новых случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине (79,6). Всего - 50 стран. Все прибывшие в Украину из красной зоны обязаны либо пойти на двухнедельную обсервацию, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 ч. до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Из ближайших соседей Украины в красную зону продолжают входить Молдова (156,4 на 100 тыс.) и Румыния (83,8 на 100 тыс.). Также среди стран красной зоны - Испания, Франция, Черногория, США и Израиль.

В зеленую зону входят такие, граничащие с нашим, государства: Венгрия (16,6 на 100 тыс.), Словакия (18,7 на 100 тыс.), Беларусь (24,8 на 100 тыс.), Польша (26,1 на 100 тыс.) и РФ (46,4 на 100 тыс.). Кроме того, в страны зеленой зоны включены: Болгария, Чехия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Италия, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Грузия, Финляндия, Швейцария, Германия, Индия и Греция.

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26 августа Кабинет министров с полуночи 29 августа по 28 сентября включительно запретил въезд в Украину иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.