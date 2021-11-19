Большинство стран Европы открыты для вакцинированных украинцев - Минздрав

Большинство стран Европы открыты для привитых от Covid-19 украинцев.

Путешествовать в них можно с сертификатом вакцинации и/или отрицательным тестом на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает Министерство здравоохранения.

Информацию о том, прививки какими вакцинами признают разные страны по состоянию на середину ноября, Минздрав собрал в инфографике.

По состоянию на 19 ноября

Правила въезда в каждую отдельную страну постоянно меняются, напоминают в Минздраве. Перед путешествием следует проверять актуальную информацию для страны следования и транзитных стран на специальном сайте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

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Европейское агентство лекарственных средств приступило к ускоренному рассмотрению заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины против Covid-19. Одобрение могут предоставить через несколько недель.