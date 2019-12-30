Большинство освобожденных из плена гражданских останутся в больнице на праздники

У всех 64 освобожденных из плена гражданских украинцев есть проявления посттравматического стрессового расстройства.
Освобожденные находятся в больнице "Феофании", они прошли медицинское обследование и сейчас под наблюдением психологов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача Андрей Строкань.
Большинство людей останутся в больнице в течение новогодних и рождественских праздников. Пока никто еще не выписался из больницы, но некоторые пациенты хотят уехать на 1-2 дня домой, а потом вернуться на лечение.
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Пациентов в критическом состоянии нет. Некоторые требуют стоматологической помощи, в некоторых произошло обострение хронических болезней.
Освобожденные украинцы лечатся за счет государства, в палатах находятся по двое, к ним пускают родственников.
Политических заключенных, незаконно содержащихся в анекованом Крыму и на территории РФ, включат в следующий этап освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщили в Офисе президента.
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