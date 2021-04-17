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суббота, 17 апреля 2021 09:29

Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали в Киеве: статистика

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Больше всего новых случаев Covid-19 зафиксировали в Киеве: статистика
Сообщили статистику заболеваемости за сутки 16 апреля. Фото: Reuters

По состоянию на утро 17 апреля в Украине обнаружили 14 984 новых случая коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 606 детей и 276 медработников.

Такие данные приводит министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4100 человек. Умерли 440 больных коронавирус. Выздоровели - 9736 человек.

За сутки осуществили 105215 тестирований, среди которых методом ПЦР - 45875, методом ИФА - 20127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39213.

За все время пандемии в Украине заболели - 1 млн 936 тыс. 228 человек, выздоровели - 1 млн 475 тыс 556 человек, летальных случаев - 39536, проведения ПЦР-тестов - 8 млн 915 тыс. 393.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в следующих областях: Харьковской - 1386, Днепропетровской - 1169, Одесской - 1097, и Киевской - 965, а таже в Киеве - 1112.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

м. Киев - 1112 новых случаев и 1764 прививки;
Винницкая область - 344 новых случая и 286 прививок;
Волынская область - 342 новых случая и 584 прививки;
Днепропетровская область - 1169 новых случаев и 450 прививок;
Донецкая область - 741 новый случай и 500 прививок;
Житомирская область - 439 новых случаев и 921 прививки;
Закарпатская - 187 новых случаев и 554 прививки;
Запорожская область - 666 новых случаев и 420 прививок;
Ивано-Франковская область - 147 новых случаев и 627 прививок;
Киевская область - 965 новых случаев и 150 прививок;
Кировоградская область - 214 новых случаев и 86 прививок;
Луганская область - 248 новых случаев и 320 прививок;
Львовская область - 793 новых случая и 2689 прививок;
Николаевская область - 432 новых случая и 141 прививки;
Одесская область - 1097 новых случаев и 571 прививки;
Полтавская область - 745 новых случаев и 293 прививки;
Ровенская область - 518 новых случаев и 427 прививок;
Сумская область - 586 новых случаев и 163 прививки;
Тернопольская область - 378 новых случаев и 408 прививок;
Харьковская область - 1386 новых случаев и 217 прививок;
Херсонская область - 294 новых случая и 146 прививок;
Хмельницкая область - 644 новых случая и 440 прививок;
Черкасская область - 695 новых случаев и 134 прививки;
Черновицкая область - 248 новых случаев и 450 прививок;
Черниговская область - 594 новых случая и 303 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки в Украине против Covid-19 вакцинировались 13044 человека. Всего с начала прививочной кампании привито 445 861 человека. Из них получили одну дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы - 5 человек, в том числе двое украинский получили первую дозу за рубежом.

Прививки проводились 212 мобильными бригадами по иммунизации и 484 пунктами прививки. По состоянию на 16 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались 463 119 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 17 479 новых больных коронавирусом. Из них детей - 709, медработников - 378.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 обнаружили у 1 921 244 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 16 апреля сообщает Минздрав.

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