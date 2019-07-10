Большая чистка: уволили еще 4 региональных таможенников

Уволили 4 областных руководителей таможни. Фото: tvoemisto.tv

Александр Власов, исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы уволил 4 глав таможень.

Без руководителей ДФС осталась Волынская, Закарпатская, Львовская и Черновицкая область - сообщил Власов в Facebook.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможень западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей", - написал Власов.

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По его словам, вместо них эту работу будут выполнять "профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ДФС".

В условиях дефицита, который испытывает украинский рынок индустриальных масел, на Николаевской таможне из-за давления, оказываемого Днепропетровской налоговой полицией, оказались заблокированы два танкера с маслом базовым.