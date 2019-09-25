Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета

16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг, которая выступила с эмоциональной речью на саммите ООН в Нью-Йорке, получила популярность в сети через борьбу с изменениями климата.

Все началось в августе 2018-го, когда школьница протестовала под зданием шведского парламента в Стокгольме. Девочка сидела под стенами парламента с плакатом "Школьная забастовка за климат".

"Я делаю это, потому что вы, взрослые, портите мое будущее", - такую ​​надпись имели листовки, которые раздавала Грета.

Тунберг планировала протестовать до парламентских выборов в Швеции, то есть до сентября 2018-го. Девочка пыталась добиться от будущих парламентариев и правительства страны снижения выбросов углекислого газа. После выборов Грета протестовала только по пятницам.

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Автор: @gretathunberg Грета Тунберг начала протестовать в августе 2018 года.

Автор: @gretathunberg Позже акции протеста прошли в 270 городах мира.

Забастовка активистки привлекла внимание соцсетей и мировой прессы. После этого школьники и студенты по всей планете начали проводить пятничные протесты (Fridays for Future). В конце 2018-го акции прошли в 270 городах мира, сообщило издание The Guardian.

Юная шведка несколько раз встречалась с генсеком ООН Антониу Гуттеррешем, обсуждала свои идеи с Бараком Обамой, выступала на форуме в Давосе и перед представителями Европарламента в Страсбурге, оказалась на обложке журнала Time.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Greta Thunberg (@gretathunberg) 16 Май 2019 в 6:29 PDT

Речь девочки на саммите ООН стала знаковой. Путешествие из Европы в Америку также привлекло внимание. Тунберг отказалась путешествовать самолетами через большой "углеродный след" (совокупность выбросов парниковых газов, производимых промышленностью прямо или косвенно). Поэтому Грета отправилась в США с родителями и яхтменамы на судне, которое оснастили солнечными батареями.

Эта идея вызвала немало критики и обвинений в популизме, поскольку часть команды яхты все же вылетела в США самолетом - чтобы позже доставить судно обратно в Европу, пока Тунберг находиться в США. Также девочка отказалась от занятий в школе и взяла академический отпуск на год.

"Все это неправильно. Я не должна быть здесь. Мне следовало бы вернуться в школу по ту сторону океана. Однако все вы пришли к нам, молодым людям, за надеждой. Да как вы смеете", - ответила на всю критику Тунберг в начале выступления на саммите ООН.

Реакции на выступления Тунберг кардинально отличались.

"Ничто из этого не имеет значения, потому что движение климатической истерии не связано с наукой. Если бы речь шла о науке, ее возглавляли бы ученые, а не политики и психически больной шведский ребенок, которого эксплуатируют родители и международные левые", - прокомментировал ведущий Wire Daily Майкл Ноулз.

"Мир нашел своего героя, и зовут его Грета Тунберг", - отреагировала американский политик Баффи Уикс, представительница демократов в Асамблее штата Калифорния.

"Очень счастливая молодая девушка, которая с нетерпением ждет яркого и прекрасного будущего. Так приятно это видеть", - говорилось в публикации президента США Дональда Трампа.

16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите ООН по климату. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.