Больницы получили от Порошенко еще 30 кислородных концентраторов

Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы от Фонда Порошенко и волонтеров. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов. Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Год назад весь мир оказался не готов к страшной беде. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", - вспоминает Порошенко.

По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощные", - констатирует Порошенко.

"Мы предлагали властям: соберите СНБО, имлементируйте наш антиковидний план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна ли вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - отмечает Петр Порошенко.

Он отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом. "Есть такое сравнение "нуждается как в воздухе". Тот, кто сегодня госпитализирован - а их 4-5 тысяч в сутки - они просто требуют права дышать", - говорит Порошенко.

Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Мы не можем быть равнодушными. Так как в 2014-м мы не были равнодушными и влились в движение волонтеров и добровольцев. Так как год назад мы делали все возможное для того, чтобы привезти, как в 2014 году бронежилеты, так сейчас это были защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты современной цифровой рентген диагностики", - отметил пятый президент.

"Мы должны объединиться, мы должны быть вместе, мы должны помогать друг другу, как мы это делали эти семь лет. И мы точно победим", - убежден Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений. В октябре 2020 года началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды. Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов уже переданы в украинские больницы. Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.