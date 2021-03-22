Больницы получили от Порошенко еще 30 кислородных концентраторов

 
Ексклюзивы
1/5
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 45
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 711
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 981
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
9 Просмотров: 2295
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1044
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 540
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1143
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 774
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
20
11
17
3
5
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Свастика на ОП - провокация, ее дорисовали после акции за Стерненка - общественное наблюдение
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Украинка объяснила, кому нужно разрешение на жилье в Польше
Видео
Все видео
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Московская церковь в Украине вывела верующих на крестный ход
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Протест под ОП: назвали имя задержанного, ему грозит 7 лет
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Сняли первый в Украине документальный фильм о коронавирус
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
6 Просмотров: 1044
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 459
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 801
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 225
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1143
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
21 марта 2021
Просмотров: 540
Врятувала життя
"Терміново потрібна кров. Благаю, зголошуйся. Група рідкісна!" – пише Іван у фейсбуці. Його матері роблять складну операцію. Розсилаю ...
понедельник, 22 марта 2021 13:35

Больницы получили от Порошенко еще 30 кислородных концентраторов

  Комментировать
  Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы
Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

Еще одна партия из 30 кислородных концентраторов отправлена ​​в украинские больницы от Фонда Порошенко и волонтеров. Каждый прибор может одновременно обеспечивать кислородную поддержку для двух пациентов. Концентраторы доставят в Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Львовскую, Одесскую, Ровенскую, Сумскую и Черкасскую области.

"Год назад весь мир оказался не готов к страшной беде. К пандемии, которая уже унесла жизни сотен тысяч, если не миллионов людей. Но за этот год мир прошел огромную дистанцию. Во всех цивилизованных странах выстроена глубоко эшелонированная оборона, которая способна дать отпор - и через тесты, и через вакцины, через защиту врачей, и через новейшее оборудование, и через кровати, оборудованные кислородом, и много-много других вещей", - вспоминает Порошенко.

По его словам, Украина, несмотря на бравурные заявления власти о "чемпионстве в борьбе с коронавирусом", оказалась не готовой к эпидемии. Порошенко отметил, что сейчас в Украине полную дозу прививки получил только один человек, а темпы вакцинации крайне низкие.

  Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы
Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

"10-15 тысяч каждый день заболевает. Государство - беспомощно. Власть - беспомощна. Министр, премьер, президент Зеленский - беспомощные", - констатирует Порошенко.

"Мы предлагали властям: соберите СНБО, имлементируйте наш антиковидний план, в конце концов завезите вакцину. Когда вы пытаетесь сделать дискуссию, нужна ли вакцинация или нет, скажите людям правду - у вас нет вакцины", - отмечает Петр Порошенко.

Он отметил, что сейчас самая большая беда - это нехватка кислорода для больных коронавирусом. "Есть такое сравнение "нуждается как в воздухе". Тот, кто сегодня госпитализирован - а их 4-5 тысяч в сутки - они просто требуют права дышать", - говорит Порошенко.

  Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы
Фонд Порошенко и волонтеры направили 30 кислородных концентраторов в украинские больницы

"Мы передаем очередную партию кислородных концентраторов. Мы очень надеемся, что эти кислородные концентраторы уже с завтрашнего дня начнут спасать жизни людей", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Мы не можем быть равнодушными. Так как в 2014-м мы не были равнодушными и влились в движение волонтеров и добровольцев. Так как год назад мы делали все возможное для того, чтобы привезти, как в 2014 году бронежилеты, так сейчас это были защитные костюмы, аппараты искусственной вентиляции легких, аппараты современной цифровой рентген диагностики", - отметил пятый президент.

"Мы должны объединиться, мы должны быть вместе, мы должны помогать друг другу, как мы это делали эти семь лет. И мы точно победим", - убежден Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко совместно с компанией Рошен и волонтерами из первых дней пандемии обеспечивают медиков защитными костюмами - в больницы передали более 157 тысяч штук. А также 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий. Помощь получили около 200 медицинских учреждений.

В октябре 2020 года началось отечественное производство высококачественных защитных костюмов для медработников. Компания Рошен и Фонд Порошенко профинансировали изготовление первой партии медицинской одежды.

Сейчас в приоритете Фонда Порошенко и волонтеров - закупка кислородного оборудования для больных коронавирусом. Более 100 кислородных концентраторов уже переданы в украинские больницы.

Всего в Порошенко потратили на благотворительную помощь во время пандемии 120 миллионов гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больницы получили от Порошенко еще 30 кислородных концентраторов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
марта

На создание первых фотографий тратили 30 мин.

Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы

Гривну начали печатать в Украине

Украинские бойцы прорвались из окружения

Intel представила оригинальный процессор

Произошел самый крупный теракт в истории страны

В столицу ввели танки

Самое читаемое
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 24444
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 11484
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
Скандинавский стиль по-борщаговски: впечатляющий ремонт
12
 Просмотров: 8217
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось
Болгария высылает российских дипломатов: что случилось Просмотров: 6732
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
Назвали страну, в которую не стоит ехать за заработком
7
 Просмотров: 6372
Общество
Ветер и влажная погода: где ждать осадков
Ветер и влажная погода: где ждать осадков Просмотров: 9
"Долг оплатить надо срочно" - на продолжение лечения сына родители просят помощи
"Долг оплатить надо срочно" - на продолжение лечения сына родители просят помощи
 Просмотров: 63
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
Сменили галстуки на платья. Забавные фото мужчин, которые решили повеселиться во время самоизоляции
20
 Просмотров: 324
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
Топ-10 забавных ляпов из советских мультфильмов
11
 Просмотров: 1719
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
Нежные и уязвимые: показали другую сторону мужчин
17
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
13
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
9
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6
"Температура не возникает сама собой. Это реакция на болезнь" - соцсети о событиях под ОП
4
Появилась первая реакция Офиса президента на вчерашний митинг
Голосов: 55666
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть