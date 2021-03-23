Больница Мечникова в Днепре не выдерживает наплыва Cоvid-больных

Реанимация больницы Мечникова забита больными коронавирусом. Фото: Укринформ

В Covid-отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 110 пациентов.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают", - заявил генеральный директор больницы Сергей Рыженко, сообщает Радио Свобода.

В начале пандемии в реанимации больницы было шесть коек, позже - 15, сейчас их 25. Все они заняты больными. Также два человека находятся на аппаратах ИВЛ.

В ближайшее время в заведении ожидают еще троих пациентов.

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За почти год с момента появления в Украине коронавируса в Днепропетровской области обнаружили почти 84 000 случаев коронавируса, выздоровели - более 72 тысяч, умерли - более 2000 больных. Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Там за минувшие сутки зафиксировали 455 новых больных.