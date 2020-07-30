Болгария изменила правила въезда для украинцев

Украинцам упростили правила въезда в Болгарию. Фото: pixabay.com

Украинцам снова разрешили приезжать в Болгарию без теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.

Об этом сообщает Консульский отдел Посольства Украины в Республике Болгария в социальной сети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам запретили въезд в Австрию

"30 июля обновлено решение министерства здравоохранения №РД-01-443, согласно которому, начиная с 31 июля по 31 августа этого года, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

28 июля стало известно, что украинцы с 30 июля смогут попасть в Болгарию только со справкой об отрицательном результате теста на Covid-19. До этого, с 16 июля, украинским гражданам было разрешено въезжать в Болгарию без сдачи теста на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.