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понедельник, 12 июля 2021 13:45

"Болезнь крепко ухватилась за дочь" - мать умоляет о помощи на лечение ребенка

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Автор: Фото предоставлено Юлией Черний
  12-летняя Ангелина Черний из села Бережанка Тростянецкого района Винницкой области лечит саркому Юинга. Более 10 месяцев находится в клинике Израиля. На курс облучения нужно около $10 тыс.
12-летняя Ангелина Черний из села Бережанка Тростянецкого района Винницкой области лечит саркому Юинга. Более 10 месяцев находится в клинике Израиля. На курс облучения нужно около $10 тыс.

12-летняя Ангелина Черний из села Бережанка Тростянецкого района Винницкой области лечит саркому Юинга. Более 10 месяцев находится в клинике Израиля. Врачи дают надежду на полное выздоровление. На курс облучения нужно около $10 тыс.

"Все началось летом прошлого года. У Ангелины начала болеть левая нога. Ей диагностировали дисплазию и назначили лечение. Но оно не помогло. Дополнительное обследование обнаружило саркому Юинга четвертой стадии с метастазами в легких, мышцах и позвоночнике, - рассказала Gazeta.ua мать Юлия Черний. - Мы обратились к израильским врачам. Они назначили сложный в онкологии протокол лечения. Ангелина прошла 12 курсов химиотерапии и две операции, одна из которых - удаление опухоли и замена пораженной кости ноги на имплант".

Общая сумма лечения составляет $400 тыс. Клиника пошла навстречу и поделила курс лечения на блоки. За каждый нужно вносить определенную сумму.

"Сейчас Ангелину готовят к облучению. Надеемся, оно поможет преодолеть недуг. Его стоимость - около 10 тысяч долларов. Это не конечная сумма. Будут еще счета. Мы простая семья. Все, что могли, продали. Залезли в долги. У нас трое детей, младшему нет еще и года. Готовы стучать в каждую дверь за помощью. Ведь болезнь крепко ухватилась за дочь. Но мы не сдаемся. Просим каждого о помощи. Верим в Бога и людей. Будем благодарны за любую помощь", - говорит Юлия.

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Реквизиты для помощи:
карточка Приватбанка: 5168 7427 3207 3477 (Черний Юлия Петровна).

Автор: Любовь Стрилецкая
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