Более заразный штамм коронавируса зарегистрировали уже в половине стран мира

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 765
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1422
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2349
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 3096
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 981
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 891
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
9
6
10
8
5
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину на годовщину Независимости - Порошенко
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День отца: Зеленский показал себя малого, а Вятрович - рисунок от сына
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
&quot;С днем ​​рождения, Катя&quot; - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Видео
Все видео
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
Фукс полностью контролирует городскую власть в Харькове - Добкин
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Это Дмитрий Гон... Гордон" - российская ведущая опозорилась в прямом эфире
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
"Те, кто покрывали в МВД, должны уйти" - в Раде вспомнили о Екатерине Гандзюк
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Матершинная блогерша из Ирпеня загремела в "Миротворец"
Интервью
1/5
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Сравнивали с Веа и называют наследником Лукаку: что нужно знать о новом форваде "Шахтера"
Просмотров: 171
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 765
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 738
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 882
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1485
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
21 июня 2021
Просмотров: 306
Надія на Bellingcat
– Упевнився, що зробив правильний вибір, коли проголосував за Зеленського. Оце єдина радість від плівок, – каже Сергій. Продивився ...
вторник, 22 июня 2021 02:18

Более заразный штамм коронавируса зарегистрировали уже в половине стран мира

  Комментировать
Более заразный штамм коронавируса зарегистрировали уже в половине стран мира
Индийский штамм коронавируса обнаружили уже в 92 странах. Фото: Reuters

Впервые обнаруженый в Индии штамм коронавируса Дельта зарегистрировали уже в 92 странах.

Его скорость распространения вызывает беспокойство, поскольку он более заразен, заявила епидемиологиня Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время брифинга.

Его распространение связано в частности с тем, что люди отказываются соблюдать эпидемиологические требования.

По данным предыдущих исследований, заражения этим вариантом коронавируса увеличивает риск госпитализации, добавила Керхове. Она подчеркнула, что свидетельств увеличения смертности от варианта Дельта нет. Также представитель ВОЗ сказала, что для того, чтобы взять распространение штамма под контроль, понадобится больше времени.

"Некоторые вакцины менее эффективны против штамма Дельта, однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность", - добавила Керхове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев ожидают вакцинации от Covid-19

Между тем, в ВОЗ заявили, что количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более заразный штамм коронавируса зарегистрировали уже в половине стран мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июня

Ветерана АТО зарезали в центре Киева

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 23311
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
Исчезнувших супругов нашли закопанным на заброшенной ферме
 Просмотров: 10774
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
Мисс идеальная грудь поразила соблазнительными формами и сексуальным нарядом
6
 Просмотров: 9180
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 7227
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5454
Общество
Вторая доза вакцины от коронавируса - в Минздраве озвучили сроки введения
Вторая доза вакцины от коронавируса - в Минздраве озвучили сроки введения Просмотров: 18
Церковный праздник 22 июня - сегодня вспоминают уникального святого
Церковный праздник 22 июня - сегодня вспоминают уникального святого Просмотров: 99
Украинцы завоевали "Каннского льва" за запущеный ЛГБТ-флаг над Родиной-матерью
Украинцы завоевали "Каннского льва" за запущеный ЛГБТ-флаг над Родиной-матерью Просмотров: 36
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
День Ангела 22 июня - как назвать ребенка а день, когда чтят Отца церкви
9
 Просмотров: 72
США раздадут другим странам 55 млн доз вакцины от Covid-19. Украина в их числе
США раздадут другим странам 55 млн доз вакцины от Covid-19. Украина в их числе Просмотров: 63
Больше всего комментируют
12
Команда Зеленского хочет по-совковому распилить почти 5,5 млрд грн - редактор "Наші гроші"
5
США заморозили $100 млн военной помощи для Украины
1
За два года Зеленского не перегнал никто из политиков - рейтинги
1
В аварии сгорело два танка
1
Мэр Мариуполя хочет установить над городом "Железный купол" за деньги США
Голосов: 56514
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть