Более заразный штамм коронавируса зарегистрировали уже в половине стран мира

Индийский штамм коронавируса обнаружили уже в 92 странах. Фото: Reuters

Впервые обнаруженый в Индии штамм коронавируса Дельта зарегистрировали уже в 92 странах.

Его скорость распространения вызывает беспокойство, поскольку он более заразен, заявила епидемиологиня Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове во время брифинга.

Его распространение связано в частности с тем, что люди отказываются соблюдать эпидемиологические требования.

По данным предыдущих исследований, заражения этим вариантом коронавируса увеличивает риск госпитализации, добавила Керхове. Она подчеркнула, что свидетельств увеличения смертности от варианта Дельта нет. Также представитель ВОЗ сказала, что для того, чтобы взять распространение штамма под контроль, понадобится больше времени.

"Некоторые вакцины менее эффективны против штамма Дельта, однако они в любом случае помогают предотвратить возникновение тяжелых форм заболевания и снизить смертность", - добавила Керхове.

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Между тем, в ВОЗ заявили, что количество инфицированных Covid-19 начинает снижаться. Такая тенденция наблюдается по всему миру.