Более тысячи человек удалось спасти в Киевской области - среди них дети и женщины

Правоохранителям удалось вывезти из оккупации мирных Ирпеня. Фото: скриншот с видео

10 марта удалось эвакуировать из оккупации мирное население Ирпеня. Среди них – женщины, дети и лица с инвалидностью.

Полицейские Киевщины спасли из-под Романовского моста более тысячи гражданских, из которых 100 – детей. Об этом сообщает МВД Украины.

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Отмечают, что людей увезли в безопасное место.

24 февраля Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.