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суббота, 25 декабря 2021 09:46

Более пяти тысяч украинцев заразились Covid-19

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Более пяти тысяч украинцев заразились Covid-19
В Украине выявлено более 5 тыс. случаев коронавируса. Фото: vgorode

За прошедшие сутки, 24 декабря, в Украине зафиксировали 5 276 новых случаев коронавируса.

Среди инфицированных детей – 378, медработников – 90. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

1 689 больных госпитализировали. За сутки 15 639 человек выздоровело, летальных исходов - 268.

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За все время пандемии в Украине заболело 3 642 314 человек, выздоровело 3 423 933, летальных исходов – 94 700.

Во Львове 17-летний парень впал в кому после бессимптомного коронавируса.

23 декабря в Украине зафиксировали 6647 новых подтвержденных случаев коронавируса. За минувшие сутки вакцинировали около 114 тыс. украинцев.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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