Более полутысячи активистов в Киеве протестуют против разведения сил

В Киеве во вторник, 29 октября, на Майдане Независимости собрались люди, которые выступают против разведения сил на Донбассе.

Акцию организовало объединение "Нет Капитуляции". На нее собралось около 700 человек, среди них активисты, общественные деятели и неравнодушные граждане. Они держат в руках плакаты, украинские флаги и патриотическую символику. Об этом сообщает корреспондентка Gazeta.ua София Староконь с места события.

"Друзья, сегодня началась капитуляция. Когда мы выходили, проводили акции, вече мы предупреждали власть. Требовали, просили, но они нас не услышали. Сегодня дали преступный приказ отступления ВСУ. Через неделю анонсирован выход из Петровского. Это все делается для того, чтобы выполнить условия Путина ", - заявил общественный деятель Александр Иванов.

Он отметил, что разведение сил - это поражение для Украины.

"Не было в октябре ниодного дня тишины. Власть нам цинично врала", - добавил Иванов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы в Золотом прокомментировали разведение сил

В то же время бывший нардеп и активист Андрей Левус рассказал о разработке "формулы мира".

"От имени движения "Нет Капитуляции" разработали ряд конкретных шагов. Разработали формулу мира, потому что слышим "что вместо Штанмаера?". Второй шаг - будем реагировать на подобное. Никто не планировал идти сюда. Мы считаем, что победа будет тогда, когда все проукраинские силы будут объединены", - сказал он.

Левус также предложил 21 ноября собраться на Майдане на форум, чтобы разработать стретегии дальнейших действий..

На акции есть провокаторы. Также представители "Нацдружин" зажгли файеры.

В конце акции активисты спели гимн и начали расходиться.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12:00. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили о начале операции.