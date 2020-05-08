Более 7,5 тыс. правоохранителей будут следить за безопасностью 9 мая

В Украине на 9 мая запланировали более 300 мероприятий. Фото: Нацполиция

В Украине на 9 мая запланировано проведение более 300 мероприятий ко Дню победы.

Так в Украине организуют около 290 мероприятий по возложением цветов и 50 автопробегов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тысячи полицейских и более 1,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители будут проводить работу по информированию граждан об ограничениях.

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"Обращаю внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдения закона, обеспечения карантинных мероприятий во время проведения акций. На местах полиция будет проводить работу и заранее информировать граждан об ограничениях, которые будут происходить. Основная ответственность возлагается на полицию диалога", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

9 мая на нескольких центральных улицах Киева перекроют движение транспорта из-за проведения мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.