Более 7,5 тыс. контрабандных сигарет: пограничники задержали нарушителей

Они переносили в картонных коробках груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Фото: ГНСУ

Четырех украинцев задержали пограничники Подольского отряда в Одесской области.

У них обнаружили контрабандный груз импортных сигарет, сообщает пресс служба ГНСУ.

С помощью тепловизора неподалеку с. Цехановка Окнянского района Одесской области пограничники заметили движение четырех мужчин с грузом. По требованию пограничников остановиться нарушители попытались скрыться. Для пресечения неправомерных действий правоохранители осуществили два предупредительных выстрела в воздух.

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Во время проверки установили, что нарушители - граждане Украины. Они переносили в картонных коробках груз сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий - 7500 пачек.

Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных пограничники передали в суд, а груз - представителям Одесской таможни.

В Одесской области в грузе бананов из Южной Америки обнаружили 20 кг кокаина. Стоимость наркотиков составляет почти $4 млн. Оперативникам поступило сообщение о наркоделках, которые везут кокаин на корабле в порт "Южный", сообщили в пресс-служба СБУ.