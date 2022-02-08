Более 7 тыс. невакцинированный работников отстранено от работы

Невакцинированных начали отстранять от работы 31 января. Фото: Pexels

С 31 января отстранили 7531 работника, подлежащего обязательной вакцинации против Covid-19.

Об этом написал главный санитарный врач Игорь Кузин в Facebook.

С 31 января работников, не получивших по крайней мере одной прививки, отстранили от работы без сохранения заработной платы.

Среди отстраненных 4578 работников коммунальных учреждений.

Отстранили 2136 сотрудников заведений здравоохранения. Среди них 216 врачей и 765 медицинских сестер

Не вакцинировались 1001 сотрудник хозяйственного персонала и 154 – административного персонала.

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Кузин говорит, что коллапса в медицинской системе нет. Отстранили только 0,2% сотрудников учреждений здравоохранения.

С полуночи 11 февраля на территории Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областей начинает действовать красный уровень эпиднебезопасности. Соответствующее решение приняла комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 8 февраля.