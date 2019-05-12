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воскресенье, 12 мая 2019 17:47

Более 600 украинок получили звание "Мать-героиня"

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Более 600 украинок получили звание &quot;Мать-героиня&quot;
Порошенко наградил 616 женщин званием "Мать-героиня". Фото: Gordonua

Президент Петр Порошенко по случаю Дня матери присвоил 616 женщинам почетное звание "Мать-героиня".

Об этом говорится в указе главы государства № 190, передает пресс-служба президента.

"Почетного звания удостоены матери из всех регионов нашего государства и города Киева", - сказано в сообщении.

Как отмечается, "Мать-героиня" - государственная награда, которой президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также этого звания удостаиваются матери, воспитывающие приемных детей.

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"Женщины награждаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развитие творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств", - подчеркнули в пресс-службе.

С Днем матери своих мам поздравил ряд украинских политиков. Они поделились в соцсетях теплыми словами и фотографиями.

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