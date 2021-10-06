Более 12 тыс. человек заболели на коронавирус за сутки

Вчера от коронавируса умерло 320 человек. Фото: Reuters

По состоянию на 6 октября 2021 в Украине обнаружили 12 662 новых случая Covid-19.

Среди больных 1186 детей и 271 медработник, сообщает Минздрав.

Госпитализировали 3745 человек, умерло 320, выздоровели 4630 человек.

Всего за сутки сделали 135 559 тестов.

За все время пандемии заболело 2 482 518 человек, выписаны 2 273 382 человека. Произошло 57 526 летальных случаев.

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Наибольшее количество больных обнаружили в Харьковской - 1163, Одесской - 1076 и Днепропетровской - 964 областях. В Киеве обнаружили 792 больных.

В Украине ежесуточно проявляют более 9 тыс. новых больных коронавирус. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.