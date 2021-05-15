Более 100 граждан Украины хотят выехать из сектора Газа - спикер МИД

Сейчас среди погибших в результате эскалации с Израилем украинцев нет. Фото: Reuters

Более ста граждан Украины обратились в МИД с просьбой об эвакуации из сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

"Министерство иностранных дел поддерживает связь с украинцами, которые изъявили желание покинуть Сектор Газа. Сейчас их 120 человек", - сказал он.

Дипломат уточнил, что украинские посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации прорабатывают возможные маршруты репатриации.

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В целом в секторе Газа проживает около 1600 граждан Украины. На данный момент среди погибших в результате эскалации с Израилем украинцев нет.

Армия обороны Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в секторе Газа. Это произошло "в ответ на более 200 ракет, выпущенных из Газы по Израилю", как указали в ЦАХАЛе. Как указано, около 30 ракет упало в секторе Газа. Было перехвачено более 100 ракет.