Бойкот этого "телевидения" - придумали способ наказать "Интер"

Программу телеканала "Интер" отказалась печатать газета "Край". Фото: pravda.com.ua

Программу телеканала "Интер" отказалась печатать газета "Край", которая выдается в Городенковском районе Ивано-Франковской области. Это сделала после трансляции каналом скандального концерта к 9 мая.

Таким образом, местное СМИ решило продемонстрировать свой протест против антиукраинской позиции канала и призвало последовать примеру своих читателей. О решении "Край" сообщил в Facebook.

"Интер" - на кладбище! Телеканал "Интер" это сделал! На концерте до Победы ведущий сказал: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях нашей столицей, где каждый метр полит кровью наших соотечественников". Газета "Край" это сделала. Мы перестаем печатать телепрограмму "Интера" и призываем наших земляков к бойкоту этого "телевидения", - говорится в сообщении.

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Местные жители отреагировали на инициативу газеты - в комментариях выразили одобрение:

"Этот канал принципиально не смотрю с Майдана!", "Просто супер, молодцы. Так держать", "Никогда и не любила этот канал, пророссийским он был всегда", "Если присмотреться, то все остальные каналы тоже такие".

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит "Интер" после многочисленных жалоб. На содержание показанного "Интером" концерта "Победа. Одна на всех" пожаловались Служба безопасности Украины, несколько украинцев и организация "Украинская Галицкая партия". В СБУ считают, что в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, других же возмутило, что "Интер" унижает их достоинство как граждан Украины и разжигает рознь.