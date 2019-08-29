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четверг, 29 августа 2019 16:10

Богатырева вышла из СИЗО
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Богатыреву выпустили из СИЗО
Фото: Укрнет
Богатыреву выпустили из СИЗО
Богатыреву выпустили из СИЗО

Сегодня экс-министр здравоохранения Украины времен правления Януковича Раиса Богатырева вышла из СИЗО.

Ее внес залог депутат от "Оппозиционного блока" в размере 6 млн грн, сообщает нардеп Вадим Новинский.

По его словам, дело против экс-министра здравоохранения скоро развалится.

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Экс-министр здравоохранения президенте беглого Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев" 27 августа.

Она - главная подозреваемая по делу о коррупционной схеме закупок лекарств в Министерстве здравоохранения в 2012-2014-х. По данным следствия, сумма ущерба составила 1,260 млрд грн.

Богатырева после Революции достоинства выехала из Украины.

28 августа суд избрал в отношении него меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 6 млн грн.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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