Сегодня экс-министр здравоохранения Украины времен правления Януковича Раиса Богатырева вышла из СИЗО.

Ее внес залог депутат от "Оппозиционного блока" в размере 6 млн грн, сообщает нардеп Вадим Новинский.

По его словам, дело против экс-министра здравоохранения скоро развалится.

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Экс-министр здравоохранения президенте беглого Виктора Януковича Раису Богатыреву задержали в аэропорту "Киев" 27 августа.

Она - главная подозреваемая по делу о коррупционной схеме закупок лекарств в Министерстве здравоохранения в 2012-2014-х. По данным следствия, сумма ущерба составила 1,260 млрд грн.

Богатырева после Революции достоинства выехала из Украины.

28 августа суд избрал в отношении него меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 6 млн грн.