"Боевые действия не прекратятся" - эксперт о разведении войск на Донбассе

Сергей Гармаш: Россия будет поддерживать тлеющую войну, пока не убедится, что сможет сформировать в украинском парламенте пророссийское большинство. Фото: Сергей Старостенко

В Станице Луганской произошло разведения войск. Это демонстрирует стремление Украины решить конфликт на Донбассе.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналист Сергей Гармаш.

"Показываем Запада и людям под оккупацией, что хотим решить проблему. Пытаемся уменьшить количество преград в контактах между оккупированной и свободной частями Украины. На этот шаг надо было уйти. Два километра - не критично большое расстояние, чтобы наши войска не смогли среагировать на агрессию" , - объясняет он.

Но по мнению эксперта, разведение войск не станет началом прекращения боевых действий.

"Россия не заинтересована. Донбасс для Москвы - инструмент дестабилизации Украины. Кремль понимает, как конфликт бьет по украинскому бюджету. Россия будет поддерживать тлеющую войну, пока не убедится, что сможет сформировать в украинском парламенте пророссийское большинство. Сейчас это невозможно", - добавляет журналист.

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Полное интервью с Сергеем Гармашем читайте в журнале "Країна" от 25 июня.