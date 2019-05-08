Боевики в Донбассе совершили 13 обстрелов: один военнослужащий погиб, двое получили ранения

На Донбассе снова обстрелы. Фото: Корреспондент

7 мая пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов один военнослужащий погиб, двое получили ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия, сообщили в штабе ООС.

"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - заявили в штабе.

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Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.