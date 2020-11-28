Блогер Михаил орешниковая, которого пыталась арестовать РФ, возвращается в Киев

Самолет с орешниковая уже летит в Киев. Фото: Instagram

Украинский блогер Михаил Орешников уже летит самолетом в Киев. Ранее был задержан в Индонезии по запросу России в Интерпол. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.

"Мы вернули гражданина Украины Михаила Орешникова из Индонезии, где Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с орешниковая уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита Украинского государства", - написал министр.

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Блогера Михаила Орешникова задержали 6 ноября в международном аэропорту Сукарно-Хатта в городе Джакарта по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ. Ему грозила экстрадиция на территорию России. Там против блогера возбуждено уголовное дело в РФ по обвинению в нанесении телесных повреждений.