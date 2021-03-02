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вторник, 02 марта 2021 13:31

"Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь

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&quot;Близняшки ждут&quot; - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь
49-летняя Наталия Орлова из поселка Александровка на Кировоградщине перенесла инсульт. На лечение и реабилитацию нужна помощь. Фото: предоставлено Илоной Голинской

49-летняя Наталия Орлова из поселка Александровка на Кировоградщине находится в реанимации областной больницы. У женщины случился инсульт. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

"Моя мать является подругой Натальи Леонидовны. Инсульт случился месяц назад. Утром ее муж услышал в коридоре, будто что-то упало. Выбежал, а Наталья Леонидовна лежит на полу без сознания. Скорая помощь ее доставила в районную реанимацию, а на следующий в областную больницу. Она до сих пор находится в реанимации. Пришла в сознание. Состояние еще тяжелое. Но она пытается что-то писать. Врачи говорят, что через несколько недель нужно заниматься реабилитацией. Мы помогаем во всех вопросах по лечению. Будем обращаться к волонтерам, ищем заведение. Потому что ее муж ухаживает за их 4-летними близнецами. Они родились, когда их дочери было 24 года. Близняшки ждут мать. На лечение уже ушло не менее 40 тысяч гривен. Сколько надо будет на реабилитацию, неизвестно. Поэтому уже собираем средства. Просим откликнуться неравнодушных людей. Для спасения жизни матери маленьких детей важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua Илона Голинская.

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Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 5168 7574 2171 7143 - Орлов Александр Станиславович.

Автор: Любовь Стрилецкая
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