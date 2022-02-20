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воскресенье, 20 февраля 2022 21:42

"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко

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&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
Ющенко подчеркнул, что очень важно укреплять украинскую армию. Фото: скриншот с видео

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что не верит в войну с Россией в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Ющенко отметил, что сейчас все же важно укреплять украинскую армию.

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"В ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укрепить нашу армию. Но не менее важно, возможно более важно, укрепить наш дух. И тогда нам ни Путин, никто не страшен", - заявил он.

Бывший президент объяснил, что не видит какой-либо логики в российском наступлении именно сейчас.

"Я с первого дня говорю нет логики. Для того чтобы сейчас началась военная фаза по другой границе, чем "ЛНР", "ДНР", линии разграничения, нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам", - подчеркнул Ющенко.

Ющенко обратился к украинцам. Он сказал, что Украина сегодня переживает трудные времена и как никогда сейчас нужно единство общества.

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20
февраля

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