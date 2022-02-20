"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко

Третий президент Украины Виктор Ющенко рассказал, что не верит в войну с Россией в ближайшее время.
Об этом он сказал в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".
Ющенко отметил, что сейчас все же важно укреплять украинскую армию.
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"В ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укрепить нашу армию. Но не менее важно, возможно более важно, укрепить наш дух. И тогда нам ни Путин, никто не страшен", - заявил он.
Бывший президент объяснил, что не видит какой-либо логики в российском наступлении именно сейчас.
"Я с первого дня говорю нет логики. Для того чтобы сейчас началась военная фаза по другой границе, чем "ЛНР", "ДНР", линии разграничения, нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам", - подчеркнул Ющенко.
Ющенко обратился к украинцам. Он сказал, что Украина сегодня переживает трудные времена и как никогда сейчас нужно единство общества.
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