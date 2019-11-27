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среда, 27 ноября 2019 12:26

Благотворительная экскурсия для школьников от БФ "Зимородок" и ювелирной компании "В2В Jewelry" ко Всемирному дню телевидения (PR)

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Ежегодно 21 ноября в Украине отмечают Всемирный день телевидения, который был установлен Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1996 году. Украинские медиа и все причастные к этому празднику отмечают этот день по-разному. Однако сама Организация Объединенных Наций отмечает, что этот День должен быть, прежде всего, посвящен таким проблемам, как мир, безопасность, экономическое и социальное развитие и расширение культурного обмена.

Так случаю Всемирного дня телевидения, на прошлой неделе Благотворительный фонд "Зимородок" при поддержке ювелирной компании "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в городе Киев познавательный тур в неизвестный мир телевидения. Для школьников была организована экскурсия на "телеканал 112", где учащиеся охотно общались с представителями медиа и изучали тонкости этого направления, ведь школьники 9-х классов уже задумываются и о своей будущей профессии.

  Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения
Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения

Волонтеры фонда совместно с "В2В Jewelry" постоянно занимаются специальными детскими учреждениями, чтобы поддержать молодое поколение, ведь "прежде всего, они - это и наше общее с вами будущее", - говорит представитель фонда - Наталья Горчакова. Поэтому и вопрос профориентации в БФ "Зимородок" и "В2В Jewelry" считают одним из важнейших, который к сожалению, сейчас в современной Украине является достаточно проблемным. Как отмечает сам руководитель ювелирной компании "В2В Jewelry" - Николай Гонта, "чтобы стать успешным и жить в достатке, каждому нужна поддержка, а иногда и просто совет, и такие дела всегда мотивируют".

  Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения
Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения

Для многих телевидение - это источник информации и возможность провести досуг за просмотром любимых телепередач. О том, что происходит по ту сторону экрана знают далеко не все. Ведь на телевидении работают не только журналисты, но и множество других специалистов - операторы, монтажеры, сценаристы, продюссеры и еще много тех, которые остаются за кадром. Поэтому в мире безграничных информационных возможностей молодежь должна учиться использовать их полноценно, а мы если можем, то только рады это поддержать и надеемся, что такие мероприятия действительно могут положительно повлиять на будущее хотя бы одного ребенка - подчеркнул Николай Гонта (руководитель "В2В Jewelry").

  Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения
Благотворительный фонд "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" организовали для воспитанников специальной школы-интерната №12 Дарницкого района в Киеве познавательный тур в неизвестный мир телевидения

Школьники остались в восторге и открыли для себя много нового, о чем они поделились с организаторами своего телевизионного тура. Представители БФ "Зимородок" и ювелирная компания "В2В Jewelry" благодарны, что украинское телевидение всегда поддерживает правильные социальные инициативы и помогает делать, на первый взгляд такие небольшие, но добрые дела.

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