Благодаря Госбюджету-2021 продлится дальнейшая диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования - Назаров

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В недавно утвержденном Верховной Радой бюджете Украины на 2021 расходы на цифровизацию достигают почти 1,8 млрд грн или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всей страны. Между тем, европейские города ежегодно тратят на местные инициативы Smart City около 10-15% своего бюджета. Но по сравнению с расходами на диджитализацию в государственной смете на 2020 год? бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является беспрецедентным.

Об этом председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины Юрий Назаров написал в своем блоге.

"Безусловно, Украине еще не один год придется догонять соседей-европейцев, которые задают нам темп и вектор движения в вопросе цифровизации городов. Но, как известно, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Вспомним, что в Госбюджете на 2020 год на государство в смартфоне никаких расходов не было заложено вообще. В трудных условиях пандемии и глобальных экономических вызовов бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является рекордным. Поэтому есть уверенность, что цифровизация услуг в украинских городах будет иметь положительную динамику и мы, наконец, вынырнем из пропасти цифрового невежества", - отметил Назаров.

По словам реформатора, после принятия Госбюджета-2021, который Назаров назвал бюджетом развития цифровизации в нашей стране, шансов на создание "Украина без бумаги" стало значительно больше.

"Сейчас я говорю о государстве, которое в оперативном режиме отказывается от бумажного документооборота в пользу "цифры". Это новые стандарты, новое качество и комфорт онлайн-услуг в украинских городах. А еще это комплексный сценарий интеллектуализации и цифровой трансформации украинских городов или Стратегия цифровогу развития общин, над которой будет работать команда Smart City", - пояснил Назаров.

В частности, благодаря расходам на цифровизацию, запланированным в Госбюджете-2021, в Украине продлится диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования. Расходы на Национальную программу информатизации достигнут 602 млн грн, еще 231 млн пойдут на развитие административных услуг и расширение сети центров предоставления админуслуг (ЦПАУ).

При этом процесс разработки цифровых платформ идет как на государственном, так и на местных уровнях, отмечает председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины. По мнению эксперта, сейчас первоочередной задачей является интеграция планов развития цифровых городов Украины в общегосударственный план цифровизации страны.

"Сейчас собственные smart city-проекты развивают команды специалистов из Харькова, Львова, Днепра, Мукачево и других украинских городов. Но чтобы сделать Украину конкурентоспособной и высокотехнологичной, цифровую реформу, которая развивается на национальном и локальном уровнях, надо значительной степени синхронизировать", - заявил Назаров.

Также в своем блоге глава комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины обратил особое внимание на тему цифровизации градостроительства. "Речь об электронном кабинет застройщика, единую систему электронного отслеживания строительства и другие инициативы, которые будут обеспечивать прозрачное взаимодействие между государственными органами и строительными компаниями. Кроме предотвращения коррупции, такие проекты будут служить эффективности городского планирования и управления городом в целом", - отметил Назаров.