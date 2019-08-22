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четверг, 22 августа 2019 11:41

Безвиз для украинцев расширили на одну страну

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Безвиз для украинцев расширили на одну страну
Украинцы смогут посетить на одну страну больше по безвизовому режиму

Украинцы получили возможность посещать Северную Македонию без оформления визы.

Кабинет министров Украины утвердил соглашение, подписанное в июле с правительством Республики Северная Македония, "об условиях взаимных поездок граждан" двух стран, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

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Теперь можно въезжать в страну транзитом или для краткосрочного пребывания на срок от 90 до 180 дней. Граждане нашей страны смогут посещать Македонию в туристических целях, заниматься поиском работодателя или выбирать образование. Работать без оформления соответствующих рабочих виз запрещено.

Севернуя Македония расположена в центральной части Балканского полуострова. Граничит с Албанией,Болгарией, Сербией и Грецией. Македония известна своими горами в пределах хребта Кораб и чистыми озерами. Ежегодно она принимает около 700 тыс. туристов. И хотя большинство населения говорит и пишет только на македонском или албанском языках, алфавит у них кириллица, поэтому наши граждани легко поймут много слов.

В свою очередь, македонцы тоже смогут приезжать в Украину по биометрическому заграничном паспорту на тех же условиях.

Без учета Северной Македонии украинский биометрический паспорт позволяет посещать уже 128 государств мира без виз. Во всемирном "индексе паспортов" он занимает относительно высокое, 40-е место среди более чем 100 стран-участниц рейтинга. Это - один из лучших показателей среди стран Восточной Европы.

Отныне на остров Доминика украинцы могут приезжать без визы при условии, если продолжительность их пребывания не превышает трех месяцев в течение 180 дней.

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22
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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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