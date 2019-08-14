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среда, 14 августа 2019 17:56

Украина получила безвиз с еще одной страной Карибского бассейна

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Украина получила безвиз с еще одной страной Карибского бассейна
Без визы украинцы могут приезжать на остров Доминика Фото: https://www.rbc.ua

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 августа.

Отныне на остров Доминика украинцы могут приезжать без визы при условии, если продолжительность их пребывания не превышает трех месяцев в течение 180 дней.

Если граждане государств-подписантов планируют находиться на территории другой страны более 90 дней, то они обязаны получить визу. Ее можно оформить без уплаты сбора - в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

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В рейтинге паспортов мира - с апреля по июль 2019 - Украина опустилась 44-е место. Потеряла 4 позиции из-за отмены безвизового режима с двумя африканскими странами - Джибути и Бенин. Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран мира.

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Дата
14
августа

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Голосов: 43155
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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