Украина получила безвиз с еще одной страной Карибского бассейна

Без визы украинцы могут приезжать на остров Доминика Фото: https://www.rbc.ua

Кабинет министров Украины одобрил соглашение с правительством Содружества Доминики об отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 августа.

Отныне на остров Доминика украинцы могут приезжать без визы при условии, если продолжительность их пребывания не превышает трех месяцев в течение 180 дней.

Если граждане государств-подписантов планируют находиться на территории другой страны более 90 дней, то они обязаны получить визу. Ее можно оформить без уплаты сбора - в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

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В рейтинге паспортов мира - с апреля по июль 2019 - Украина опустилась 44-е место. Потеряла 4 позиции из-за отмены безвизового режима с двумя африканскими странами - Джибути и Бенин. Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран мира.