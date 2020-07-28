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вторник, 28 июля 2020 14:49

Безсмертний: новое перемирие это - ловушка России

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Безсмертний: новое перемирие это - ловушка России
Сразу после начала перемирия противник нарушил его. Обстрелял подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Украинская сторона на обстрел не отвечала. Фото: Reuters

Новое перемирие ничем не отличается от предыдущих попыток установить режим тишины в Донбассе. Зеленский заявляет, что теперь произойдет чудо, но этого не будет.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит дипломат Роман Безсмертный.

"Очень показательны заявления Кремля и пресс-секретаря Путина Пескова о местных выборах в Украине и о том, что Россия не является стороной конфликта.
Произошло то, о чем говорилось и ранее. Россия видит себя просто посредником в этой войне. Постоянно спихивает всю ответственность на боевиков. Украинское руководство приняло эти правила игры, и теперь Путин будет заниматься таким банальным "разводняком". К сожалению, наши ведутся на него. Фактически президент РФ стал интронизованным императором. Хочет вернуть территорию Украины под свое влияние и не планирует отступать от этой цели. Все, что делает Путин, мотивированно только желанием уничтожить Украину. Мы теперь оказались в сложной ситуации. Приняли на себя обязательства, а сторона, с которой якобы должны договориться, снимает с себя всю ответственность", - считает эксперт.

Зато наша власть не понимает этого, говорит дипломат.

"Год назад под Павлополем расстреляли 4 украинских морпехов. Что сделал Зеленский? Позвонил к Путину. Через год россияне расстреляли артиллерией санитарную группу медиков, которая пыталась спасти раненого. И Зеленский снова звонит президенту РФ. Он не способен сделать выводов. Поэтому, как только Путину надо будет разговор, как только захочет загнать Зеленского в угол снова, ждите нового обострения на фронте. на самом деле на войне есть давно отработанная технология ответа на подобные провокации.
Это огневой удар по прицельно отработанным стратегическим объектам противника. Например, по коммуникационным сооружениям или средствам связи. Удар по их позициям. Это делается для того, чтобы показать, что Украина контролирует ситуацию. Не будем давать покоя террористам и российской армии за каждую жизнь украинца. Это касается всех составляющих: фронта, дипломатии, экономики, финансов, международных отношений. Пока мы очень слабо реагируем на подобные шаги противника", - отмечает Роман Безсмертный.

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По его словам, разговор между Зеленским и Путиным по телефону был закономерным в тактике, методике и результате.

"Итогом этого диалога стало два пресс-релиза от украинской и российской стороны. Они совершенно не совпадают по содержанию. В дипломатии есть простая истина - стороны, которые договорились или желают этого, согласовывают тексты и содержание пресс-релизов, меморандумов и других совместных документов. Но после разговора Путина и Зеленского ничего подобного не увидели. Это означает, что никакой договоренности не достигли. То, что подается так, не будет выполнено. Россия своими заявлениями сняла с себя все обязательства. Мы в свою очередь должны заявить, что Украина окончательно выходит из этой договоренности, поскольку считает ее недейственной. Надо созвать немедленно Трехстороннюю контактную группу и поднимать эти вопросы там", - добавляет эксперт.

27 июля вступило в действие новое перемирие на востоке Украины. О нем 22 июля договорились участники заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, сообщает штаб операции Объединенных сил.
Согласно условиям перемирия, с 00:00 27 июля действует запрет на использование любых видов огня. В том числе и снайперского, использование летательных аппаратов, размещение тяжелого вооружения в районах населенных пунктов. А также на любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия.
Боевики его уже нарушили.

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28
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