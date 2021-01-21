Безработных будут обучать программированию и другим IT-специальностям

 
Ексклюзивы
1/5
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 450
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 720
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 540
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 288
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и хитро обходят запреты
Просмотров: 1575
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 531
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1953
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 639
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 486
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 738
Фото
Все фото
5
6
17
5
5
Украинка объяснила, почему не стоит брать в эмиграцию шубу и постельное белье
Украинка объяснила, почему не стоит брать в эмиграцию шубу и постельное белье
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
Показали, как страдает природа от зимних развлечений
&quot;Город, который любят все&quot; - невероятные фотографии Полтавы
"Город, который любят все" - невероятные фотографии Полтавы
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Умер украинский дизайнер
Умер украинский дизайнер
Видео
Все видео
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Блогерша, которая любит Россию, обозвала офицера ВСУ "позором украинской армии" и собирается в суд
Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год
Презентовали карту скоростных поездов УЗ на 2021 год
Интервью
1/5
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И поблажлив к избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 162
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
У нас непосвященного общество, надо 10-15 лет чтобы люди привыкли к цифровым услугам - эксперт
Просмотров: 135
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 540
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 1953
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3843
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 января 2021
Просмотров: 144
Вуса заради чемпіонства
Я не вболіваю за київське "Динамо" понад 20 років. Але ця команда завжди поряд зі мною. Бо переважна більшість друзів і приятелів залишаються з нею. ...
четверг, 21 января 2021 00:58

Безработных будут обучать программированию и другим IT-специальностям

  Комментировать
Безработных будут обучать программированию и другим IT-специальностям
Безработных будут учить. Фото: Reuters

Кабинет Министров утвердил проведение эксперимента по профессиональному обучению информационным технологиям зарегистрированных безработных в Киеве.

"Согласиться с предложением Министерства цифровой трансформации, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственного центра занятости о проведении в 2021 году в г. Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных для нужд работодателей сферы информационных технологий", — говорится в постановлении правительства.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Уполномоченным органом по проведению эксперимента от Государственного центра занятости является Киевский городской центр занятости.

Отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения будет осуществляться на добровольной основе из числа лиц, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости как безработные, с соблюдением требований законодательства.

Критерии отбора кандидатов обязан утвердить Киевский городской центр занятости. Кроме того, отбор кандидатов будет осуществляться в два этапа после обнародования перечня образовательных программ.

Профессиональное обучение безработных будет осуществляться в очной (дневной) форме или дистанционной форме в группах (от 5 до 15 человек) или по индивидуальному учебному плану.

Срок профессионального обучения безработных не может превышать 6 месяцев.

Работодатель обязан трудоустроить безработного в течение 30 календарных дней после окончания учебы на срок не менее чем год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных заработных плат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каким работникам платят больше всего и кто в дефиците

Напомним, 400 тыс. украинцев получили статус безработного с начала карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Безработных будут обучать программированию и другим IT-специальностям». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
Как львовяне купаются на Крещение в мороз и карантин
19
 1 Просмотров: 18774
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 18270
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий 2 Просмотров: 15039
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
Жена белорусского хоккеиста похвасталась упругими ягодицами
10
 1 Просмотров: 11412
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 8820
Общество
Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не вырастут - правительство
Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона не вырастут - правительство 1 Просмотров: 63
Планируется легализовать оружие
Планируется легализовать оружие 1 Просмотров: 369
Правоохранители задержали нетрезвого топ-чиновника
Правоохранители задержали нетрезвого топ-чиновника 1 Просмотров: 423
Украинка объяснила, почему не стоит брать в эмиграцию шубу и постельное белье
Украинка объяснила, почему не стоит брать в эмиграцию шубу и постельное белье
5
 1 Просмотров: 1854
Спасатели нашли пропавшего в Карпатах лыжника
Спасатели нашли пропавшего в Карпатах лыжника Просмотров: 342
Больше всего комментируют
11
Украина подписала газовые соглашения с РФ
7
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
4
Против "слуги" Дубинского открыли уголовные дела
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
Голосов: 54907
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть