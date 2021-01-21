Безработных будут обучать программированию и другим IT-специальностям

Безработных будут учить. Фото: Reuters

Кабинет Министров утвердил проведение эксперимента по профессиональному обучению информационным технологиям зарегистрированных безработных в Киеве.

"Согласиться с предложением Министерства цифровой трансформации, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Государственного центра занятости о проведении в 2021 году в г. Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных для нужд работодателей сферы информационных технологий", — говорится в постановлении правительства.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Уполномоченным органом по проведению эксперимента от Государственного центра занятости является Киевский городской центр занятости.

Отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения будет осуществляться на добровольной основе из числа лиц, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости как безработные, с соблюдением требований законодательства.

Критерии отбора кандидатов обязан утвердить Киевский городской центр занятости. Кроме того, отбор кандидатов будет осуществляться в два этапа после обнародования перечня образовательных программ.

Профессиональное обучение безработных будет осуществляться в очной (дневной) форме или дистанционной форме в группах (от 5 до 15 человек) или по индивидуальному учебному плану.

Срок профессионального обучения безработных не может превышать 6 месяцев.

Работодатель обязан трудоустроить безработного в течение 30 календарных дней после окончания учебы на срок не менее чем год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных заработных плат.

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Напомним, 400 тыс. украинцев получили статус безработного с начала карантина.