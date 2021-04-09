Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР

Фото: ОГА СБУ

57 лет назад гражданин Франции Жульен Галеотти летел из СССР в Вену. За 2 дня до этого его объявили о принудительной депортации из Советского Союза по обвинению в шпионаже.

В 1955 году Жюльен Галеотти из Ниццы впервые посетил Советский Союз с туристической целью. Приехал как сотрудник французского телевидения и сразу же привлек пристальное внимание КГБ, пишет "Радио Свобода".

Оперативники заподозрили, что перед ними - шпион, который пытается незаметно выискивать в СССР "компрометирующие кадры" для "дискредитации и высмеивание им же намеренно созданных уродливых образов и малозначимых сторон" советской жизни.

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Француз ходил иногда сам городом и фотографировал безработных, бедняков, очереди и военных. Одну из фотографий, сделанных им в Москве перед зданием государственного университета, позже охарактеризуют как постановочную, отмечая, что на ней "очевидно, позируют французы, которые делают безработных".

Следующую поездку в СССР Галеотти совершил в 1956 году. Согласно докладным сотрудников КГБ, которые вели наблюдение за объектом "усачей", "компрометирующие снимки" он продолжил делать и в этом городе.

К объективу Галеотти попадали плохо одеты колхозники у камер хранения на железнодорожном вокзале Одесса-Главная, здание Управления Одесской железной дороги, торговый порт, военная гавань, здание обкома партии.

"Галеотти проявил себя враждебно настроенным", - характеризовали его кагебисты.

Кроме Одессы Галеотти также посетил Севастополь, Ялту, Сочи и Батуми. Аналогичные морские круизные рейсы он совершил в 1957, 1959, 1961 и 1963 годах.

"После митинга Галеотти пришел на вокзал, увидел старушку, сидящую на узлах, сфотографировал ее. Затем сфотографировал очередь на троллейбус и такси. Пришел на Октябрьский рынок, где сфотографировал бедняка. Остановившись у очереди, сфотографировал военно-морскую гавань. В 14:00 пришел во двор дома № 59 по улице Ленина и сфотографировал мусорный ящик. Двигаясь по улице Провозною, он фотографировал бедно одетых граждан", - рассказывают о наблюдении в КГБ.

Галеотти вместе с еще одним французским туристом массовиком Жаном Кантеле организовывали во время этих путешествий на кораблях различные маскарады.

"Кантеле и Галеотти убедили туриста выступить раздетым в одних трусах на маскараде с русской надписью "Победа" на груди, подбитым, искалеченным, без ноги. Кантеле и Галеотти много энергии потратили, чтобы достать одежду и шланг для маленькой тощей француженки, которая представила на маскараде образ лейки с улицы Горького в Москве. Встреча французских и российских офицеров, воссозданная по их замыслу, представляет российского офицера как тупого, выдрессированного вояку, который не способен мыслить, лишенный чувства восприятия окружающего манекена, стоящего по команде "Смирно", - описывает агент "Смит", который следил за французами.

Через подобное поведение 13 ноября 1960 году на Галеотти написал докладную записку.

"Находясь на борту, он, пренебрегая общепринятыми правилами вежливости и этики, и не брезгуя никакими средствами для достижения своей цели, в течение двух рейсов занимался подбором объектов для своих фотоснимков, которые явно поносили советский образ жизни и компрометирующих наших граждан", - говорилось в документе.

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22 августа 1963 Галеотти в составе группы иностранных туристов в очередной раз попал в Севастополь. Здесь его уже ждала усиленная бригада наблюдения с соответствующей фотоаппаратурой, а в месяцах "наиболее вероятного фотографирования" расставили группы дружинников во главе с оперативными работниками.

Прибыв в Севастополь Галеотти оторвался от группы он начал осуществлять панорамные фото. Основанием для задержания Галеотти агенты указывают "заявления советских граждан".

"Повернувшись лицом к бухте, иностранец начал крутить ручку на кинокамере, при этом медленно возвращался. Перейдя ближе к ресторану "Волна", он снова снимал море и военный крейсер", - сообщала в своем заявлении от 22 августа Ольга Горлач из Севастополя.

Когда оперативники задержали Галеотти, фотопленок у него они не нашли. Оказалось, что он успел передать их представителю турфирмы Жан-Пьеру Артоту, который, впрочем, узнав об аресте француза и заботясь за свою свободу, спрятал их в одном из сидений автобуса "Интурист", а сам, вернулся на судно.

После задержания Галеотти увезли в Симферополь, а затем и в Киев, где начали проводить работу по его разоблачения как французского шпиона.

Сначала Галеотти уверял оперативников, не был агентом французской разведки и все фотографии делал исключительно по собственной инициативе. Позже иностранец показал, что подобные задания выполнял, начиная от первого своего визита в СССР в 1956 году, а возвращаясь домой, все сделанные фотографии передавал в фотоателье отца, бывшего сотрудника французской разведки, где их уже отбирали представители спецслужб. Всего за 7 лет Галеотти совершил более 10 путешествий в Советский Союз, посетив 13 городов.

"Учитывая отсутствие судебной перспективы по делу Галеотти, считаем возможным ограничиться его высылкой с выдвижением ноты по дипломатическим каналам руководству Франции", - говорилось в заключении начальника 2-го отделения 1-го отдела 2-го управления КГБ при Совете министров УССР майора Ходаковского от 28 Август 1963.

9 сентября 1963 Галеотти сообщили о решении по его принудительного выдворения из Советского Союза через шпионскую деятельность. Наружное наблюдение за французом КГБ не прекращало до момента, пока самолет с ним не взлетел в воздух.

Умер двойной агент СССР Джордж Блейк в возрасте 98 лет. Блейк служил британской разведывательной службе МИ-6. В 1959 году обнаружили, что он советский шпион.