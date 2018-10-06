Бездействие будет дорого стоить: в МИД прокомментировали украинско-венгерский конфликт

Украина должна показать, что в на Закарпатье распространяется украинский суверенитет. Фото: Рikabu

Венгрия начала действовать так, будто Закарпатья ее территория.

И проблема заключается не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в комментарии DT.UA.

"Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - убеждает заместитель министра.

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Министерство иностранных дел Венгрии высылает из посольства в Будапеште украинского дипломата Дмитрия Керечанина. Это произошло в связи со скандалом, который разгорелся вокруг выдачи венгерских паспортов на Закарпатье.