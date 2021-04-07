Без телевизора и кофе - медицинский гороскоп на 7 апреля

Хуже будут чувствовать себя Рыбы больные астмой. Повышается риск появления аллергических реакций. Фото: pixabay.com

7 апреля откажитесь от новой диеты. Это не поможет избавиться от лишнего веса. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Пейте биокефиры, - говорит астролог. - Пополняйте кишечник полезной микрофлорой. Откажитесь от кофе. Не экспериментируйте с новыми масками и шампунями. Повышается ломкость сосудов. Будет беспокоить варикоз. Не засиживайтесь допоздна за книгами и у телевизора. Глаза нуждаются в отдыхе. Могут надоедать трещины на стопах и мозоли. Плохо закончатся эксперименты над кожей. Не стоит делать татуировки. Воспалительных процессов и загнивание не избежать".

Овен

Активнее будут откладываться соли в суставах. Больше двигайтесь. Стимулируйте выведение шлаков из организма.

Телец

Будет беспокоить сухой кашель. Стимулируйте выделение мокроты. Начинайте утро с дыхательной гимнастики. Пейте много теплых напитков.

Близнецы

Полезными будут спортивные игры на свежем воздухе. Позаботьтесь об удобной спортивной обуви. Держите ноги сухими.

Рак

Будьте осторожны при работе с агрессивными веществами. Остерегайтесь химических ожогов. Возможно повышение температуры у лежачих больных.

Лев

Возможны сбои в работе гормональной системы. Больным диабетом следует позаботиться о себе. Будьте осторожны с приемом гормональных препаратов.

Дева

В загородных домах с печным отоплением проверяйте работоспособность вентиляционной системы. Остерегайтесь отравления угарным газом.

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Весы

Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет сосредоточиться на работе. Не берите домой работу. Позвольте себе немного больше отдыха.

Скорпион

Самое время избавиться от вредных привычек. Организм будет воспринимать алкоголь как отравление. Пассивное курение может вызвать головокружение.

Стрелец

Еда будет перевариваться медленнее. Кладите в тарелку меньше обычной порции. От ужина лучше совсем отказаться.

Козерог

Хорошо мойте руки перед едой. Больше внимания уделите личной гигиене. Сейчас вы особенно беззащитны перед инфекционными болезнями.

Водолей

Через спазматическое сужение кровеносных сосудов у вас будут мерзнуть руки и ноги. Принимайте теплую ванну. Больше работайте физически.

Рыбы

Хуже будут чувствовать себя больные астмой. Повышается риск появления аллергических реакций. Возможны высыпания на коже.

7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 самых больших праздников, предшествующих Вербному воскресенью в апреле и Пасхе в мае 2021 года.