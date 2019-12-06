Без морозов, но с дождями - синоптик рассказала о погоде

Пока что без холодов. Фото: narodna-pravda.ua

В ближайшие дни погода почти не изменится.

Температура будет держаться от 0 до 6 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха в ночные часы составит 0-5 градусов мороза, днем +1 ... + 6 градусов, на юге +5 ... + 10 градусов", - написала она.

В Киеве в субботу будет сухо, в воскресенье вероятно дождь. Ночью -1 ...- 3 градуса, днем +2 ... + 5 градусов.

Сильных морозов пока не ждут.

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В ночь на 3 декабря Полтавскую засыпало снегом. За сутки выпало более 12 см. Журналисты Gazeta.ua сделали фото заснеженной Полтавы.