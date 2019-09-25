Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
Просмотров: 666
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 1197
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 657
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6318
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9243
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2322
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3186
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3618
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
6
7
7
11
6
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В воскресенье не желательно убирать и шуметь даже стиральной машиной – как живут в Германии
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украине проходят масштабные военные учения
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
Видео
Все видео
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Украинец сделал универсальное средство передвижения для людей с инвалидностью
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Больной ребенок или мировой герой? Кто такая Грета Тунберг и почему ее речь на саммите ООН обсуждает вся планета
Керченским мостом проехал первый поезд
Керченским мостом проехал первый поезд
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 153
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 270
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5778
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5445
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 1377
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
четверг, 26 сентября 2019 14:08

Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре

  Комментировать

С 1 октября вступает в силу ряд законодательных нововведений. Преимущественно изменения произойдут в социальной и экономической сферах.

Автор: seminars.dtkt
  Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек выходят из обращения
Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек выходят из обращения

Из обращения выведут мелкие монеты

Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек выходят из обращения. В течение года их можно обменять на банкноты других номиналов в отделениях различных банков. Потом еще в течение двух лет в государственных - "Приватбанке", "Ощадбанке", Национальном банке.

"Также начнем изымать из наличного оборота монеты номиналом 25 копеек. Если они попадут в банк, то там и останутся. Обратно не будут возвращаться в обращение. Вывод этих монет позволит украинцам быстро проводить всевозможные расчеты, - объясняет заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод.

Введут электронный документооборот

Работники органов власти перестанут пересылать документы в бумажном виде. Все будут отправлять по электронной почте.

"Начинаем с кадрового документооборота. Только на канцелярию вокруг кадровых документов тратим 50-100 миллионов гривен ежегодно. Например, можно запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Предлагаю отменить трудовые книжки. Перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений. Оцифровать архив, отменить законы, обязывающие хранить бумажные дела 75 лет. Для этого нам придется поменять несколько законов и постановлений", - министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Водители должны ездить с включенными фарами

С 1 октября водители должны не забывать включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах. Это правило применяют, потому что в холодное время года сокращается световой день. Поэтому возникает необходимость повысить видимость на дороге в дневное время суток, не только в темное время. Это правило будет действовать до 1 мая. За нарушение водители обязаны платить 425 гривен штрафа.

Автор: ua.news
  С 1 октября нужно включать фары на загородных дорогах
С 1 октября нужно включать фары на загородных дорогах

Изменили счета для уплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины изменит реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов. На нововведение повлияло введение международного стандарта номера банковского счета. Новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы в рубрике "Бюджетные счета".

Последний раз переводят часы на зимнее время

В ночь на 27 октября в 4 утра Украина в последний раз перейдет на зимнее время. Стрелки переведут на час назад. Летнее время отменяют вообще.

"Весной на летнее время украинцы больше не будут переходить. Украина останется на зимнем времени", - сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 40-летний Тарас Качка.

Автор: goloskarpat
  Украина в последний раз перейдет на зимнее время.
Украина в последний раз перейдет на зимнее время.

Начал действовать самый дешевый тариф на электроэнергию для отопления жилья

Потребители электроэнергии могут с первого октября пользоваться тарифом на электроэнергию "Электроотопление", который действует в течение 7 месяцев. Кто отапливает дом электрокотлами может получать ежемесячно лимит – 3 тысячи кВт электроэнергии по самом дешевом действующему тарифу. Ночью 1 кВт ночного электричества будет стоить 45 копеек, днем - 90 коп.

Отопительный сезон в октябре этого года начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составит ниже 8 градусов тепла. В каждом регионе власть самостоятельно решает, когда будет включать отопление.

Изменили строительные нормы

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновили государственные строительные нормы. Изменения будут касаться проектирования гостиниц. Больше внимания заставят уделять пожарной безопасности зданий.

В гостиницах должны быть новые современные системы пожаротушения. Должны быть свободными подъезды к зданию и ко всем эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам. Отели можно обустраивать до 3 этажа общественных зданий и многоэтажках. Но обязательно должны быть отдельные выходы эвакуации. Новые изменения предусматривают обустраивать в отелях вход только по бесконтактным карточкам. В номерах 3-звездочных гостиниц и выше – дополнительно обустраивать системы охранной сигнализации.

Бонусные выходные

В октябре украинцев ждут бонусные выходные. Общее количество рабочих дней следующего месяца составляет 22. А вот выходных и праздничных будет 9 дней. 14 октября в Украине будут отмечать сразу три праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накроет мощная магнитная буря: как уберечься

Единый электронный билет на проезд в общественном транспорте

В Киеве получают единый электронный билет, который будет действовать во всех видах муниципального транспорта. Старые "зеленые" карты метро заменят новыми "Киев смарт кард". Стоит такая 50 грн. Карточка перестает работать, если ею не пользуются 364 дня. Деньги за неиспользованные поездки вернуть нельзя. В то же время владелец карты может заблокировать ее через колл-центр или в персональном электронном кабинете. Это понадобится тем, кто потерял карту и не хочет терять поездки.

Стартует призыв в армию

С 1 октября стартует осенняя призывная кампания в армию. Продлится до декабря. На срочную службу призовут граждан в возрасте 20-27 лет. Планируют пойти служить более 9 тысяч человек.

"С 18 лет тоже можно служить по желанию. Сейчас мы рассылаем повестки, то приходят в военкомат ребята разного возраста, как 18-летние, так и 20-летние. Призванных мужчин не будут отправлять на задание на линию фронта в зоне ООС на Донбассе", - говорит Gazeta.ua военный комиссар Винницкого объединенного военного комиссариата Александр Данилюк.

В октябре украинцев ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Украины 14 октября. Согласно Кодексу законов о труде, общее количество рабочих дней следующего месяца составляет 22. Выходных и праздничных дней в октябре будет 9.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

В Польше запретили украинскую молодежную организацию

Будущий глава государствао принял участвие в грабеже поезда

Самое читаемое
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 70817
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
Евреи, ЛГБТ и темнокожие - украинский журналист показал колорит Нью-Йорка
16
 Просмотров: 26003
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
Необычные торты интригуют клиентов пекарни
23
 Просмотров: 17462
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски
Следователи, спецназ и Нацгвардия: Закарпатье всколыхнули массовые обыски Просмотров: 12087
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
Какие моторные масла не прошли лабораторные исследования качества
21
 Просмотров: 12015
Общество
Выступил как "пацифил" - эксперт о речи Зеленского в ООН
Выступил как "пацифил" - эксперт о речи Зеленского в ООН
 Просмотров: 72
Что делать с трагическими событиями прошлого в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти
Что делать с трагическими событиями прошлого в мире шоу - в Киеве разберутся с политикой памяти Просмотров: 27
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам
Ветераны и воины АТО готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам Просмотров: 99
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
 Просмотров: 675
Почему доллар дешевеет: объяснение эксперта
Почему доллар дешевеет: объяснение эксперта
 Просмотров: 945
Больше всего комментируют
4
Трамп: Зеленский согласился на обнародование разговора
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
3
"Потакает врагу" - в Раде призвали уволить представителя правительства
3
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
Голосов: 45371
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua