Без мелких монет и по новому времени: чего ждать украинцам в октябре

С 1 октября вступает в силу ряд законодательных нововведений. Преимущественно изменения произойдут в социальной и экономической сферах.

Автор: seminars.dtkt Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек выходят из обращения

Из обращения выведут мелкие монеты

Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек выходят из обращения. В течение года их можно обменять на банкноты других номиналов в отделениях различных банков. Потом еще в течение двух лет в государственных - "Приватбанке", "Ощадбанке", Национальном банке.

"Также начнем изымать из наличного оборота монеты номиналом 25 копеек. Если они попадут в банк, то там и останутся. Обратно не будут возвращаться в обращение. Вывод этих монет позволит украинцам быстро проводить всевозможные расчеты, - объясняет заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод.

Введут электронный документооборот

Работники органов власти перестанут пересылать документы в бумажном виде. Все будут отправлять по электронной почте.

"Начинаем с кадрового документооборота. Только на канцелярию вокруг кадровых документов тратим 50-100 миллионов гривен ежегодно. Например, можно запретить подачу документов на прием на работу или на конкурсы в бумажной форме. Предлагаю отменить трудовые книжки. Перевести в цифру весь оборот, который касается конкурсов, найма, отпусков, командировок, увольнений. Оцифровать архив, отменить законы, обязывающие хранить бумажные дела 75 лет. Для этого нам придется поменять несколько законов и постановлений", - министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

Водители должны ездить с включенными фарами

С 1 октября водители должны не забывать включать дневные ходовые огни или ближний свет фар на загородных дорогах. Это правило применяют, потому что в холодное время года сокращается световой день. Поэтому возникает необходимость повысить видимость на дороге в дневное время суток, не только в темное время. Это правило будет действовать до 1 мая. За нарушение водители обязаны платить 425 гривен штрафа.

Автор: ua.news С 1 октября нужно включать фары на загородных дорогах

Изменили счета для уплаты налогов

Государственная налоговая служба Украины изменит реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов. На нововведение повлияло введение международного стандарта номера банковского счета. Новые номера счетов для уплаты налогов можно узнать на сайтах региональных отделений налоговой службы в рубрике "Бюджетные счета".

Последний раз переводят часы на зимнее время

В ночь на 27 октября в 4 утра Украина в последний раз перейдет на зимнее время. Стрелки переведут на час назад. Летнее время отменяют вообще.

"Весной на летнее время украинцы больше не будут переходить. Украина останется на зимнем времени", - сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 40-летний Тарас Качка.

Автор: goloskarpat Украина в последний раз перейдет на зимнее время.

Начал действовать самый дешевый тариф на электроэнергию для отопления жилья

Потребители электроэнергии могут с первого октября пользоваться тарифом на электроэнергию "Электроотопление", который действует в течение 7 месяцев. Кто отапливает дом электрокотлами может получать ежемесячно лимит – 3 тысячи кВт электроэнергии по самом дешевом действующему тарифу. Ночью 1 кВт ночного электричества будет стоить 45 копеек, днем - 90 коп.

Отопительный сезон в октябре этого года начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней составит ниже 8 градусов тепла. В каждом регионе власть самостоятельно решает, когда будет включать отопление.

Изменили строительные нормы

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновили государственные строительные нормы. Изменения будут касаться проектирования гостиниц. Больше внимания заставят уделять пожарной безопасности зданий.

В гостиницах должны быть новые современные системы пожаротушения. Должны быть свободными подъезды к зданию и ко всем эвакуационным выходам и входам, ведущим к пожарным лифтам. Отели можно обустраивать до 3 этажа общественных зданий и многоэтажках. Но обязательно должны быть отдельные выходы эвакуации. Новые изменения предусматривают обустраивать в отелях вход только по бесконтактным карточкам. В номерах 3-звездочных гостиниц и выше – дополнительно обустраивать системы охранной сигнализации.

Бонусные выходные

В октябре украинцев ждут бонусные выходные. Общее количество рабочих дней следующего месяца составляет 22. А вот выходных и праздничных будет 9 дней. 14 октября в Украине будут отмечать сразу три праздника: Покрова Пресвятой Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества.

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Единый электронный билет на проезд в общественном транспорте

В Киеве получают единый электронный билет, который будет действовать во всех видах муниципального транспорта. Старые "зеленые" карты метро заменят новыми "Киев смарт кард". Стоит такая 50 грн. Карточка перестает работать, если ею не пользуются 364 дня. Деньги за неиспользованные поездки вернуть нельзя. В то же время владелец карты может заблокировать ее через колл-центр или в персональном электронном кабинете. Это понадобится тем, кто потерял карту и не хочет терять поездки.

Стартует призыв в армию

С 1 октября стартует осенняя призывная кампания в армию. Продлится до декабря. На срочную службу призовут граждан в возрасте 20-27 лет. Планируют пойти служить более 9 тысяч человек.

"С 18 лет тоже можно служить по желанию. Сейчас мы рассылаем повестки, то приходят в военкомат ребята разного возраста, как 18-летние, так и 20-летние. Призванных мужчин не будут отправлять на задание на линию фронта в зоне ООС на Донбассе", - говорит Gazeta.ua военный комиссар Винницкого объединенного военного комиссариата Александр Данилюк.

В октябре украинцев ждут длинные выходные, связанные с празднованием Дня защитника Украины 14 октября. Согласно Кодексу законов о труде, общее количество рабочих дней следующего месяца составляет 22. Выходных и праздничных дней в октябре будет 9.