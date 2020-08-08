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суббота, 08 августа 2020 09:19

Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
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Со следующей недели стоит ожидать похолодания. Возможны дожди, грозы.
Фото: Укргідрометцентр
Со следующей недели стоит ожидать похолодания. Возможны дожди, грозы.
9 августа по стране прогнозируют дожди.
Днем температура воздуха по стране продержится на уровне 25-35 градусов.
Со следующей недели стоит ожидать похолодания. Возможны дожди, грозы.

В субботу, 8 августа синоптики в большинстве регионов осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха по стране продержится на уровне 25-35 градусов.

Кратковременный дождь днем ​​возможен на Прикарпатье, местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха - 14-19 градусов, днем ​​- 25-30 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве 8 августа дождей не будет. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне 17-19 градусов, днем ​​- 27-29 градусов.

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9 августа по стране прогнозируют дожди. В то же время в столице - сухо.

Со следующей недели стоит ожидать похолодание. Ночью температура воздуха опустится до 13-18 градусов, днем ​​- до 24-26. Возможны дожди, грозы.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 года будут теплее обычного. А метеорологическое лето продлится еще месяц.

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Дата
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