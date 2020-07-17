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пятница, 17 июля 2020 22:20

Бесплатной вакцины от коронавируса не будет

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Бесплатной вакцины от коронавируса не будет
Украина будет пытаться купить вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

Украина будет пытаться приобрести вакцину от коронавируса одной из первых.

4 европейские страны сделали предзаказ на вакцину от Covid-19 компании АstraZeneca, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

"Был создан альянс из четырех стран - Италия, Германия, Франция и Нидерланды, которые сделали предварительный заказ на эту вакцину. Мы тщательно отслеживаем все, что касается клинических испытаний вакцин. Президент ставил задачу министру иностранных дел максимально двигаться в том направлении, чтобы Украина также была одной из первых стран", - сказал Степанов.

Украина также получила приоритетное право на получение этой вакцины. Министр уточнил, что речь идет именно о покупке вакцины.

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"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых. Мы со стороны Министерства здравоохранения будем достаточно активно проводить работу, чтобы получить вакцину", - пояснил он.

США пытаются удержать в безопасности информацию о вакцине от коронавируса. Для этого они тесно сотрудничают с партнерами - Великобританией и Канадой, об этом заявила представитель Белого дома Кейли Макенани.

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