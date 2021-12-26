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воскресенье, 26 декабря 2021 19:31

Беременные и женщины с детьми должны стать на военный учет — Минобороны

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Беременные и женщины с детьми должны стать на военный учет — Минобороны
Военный учет – это не призыв на службу. Фото: armyinform.com.ua

Беременные женщины и женщины с малолетними детьми должны стать на военный учет.

Об этом говорится в разъяснении Минобороны в Facebook.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на военный учет. Как и в случае мужчин, в территориальном центре комплектования и социальной поддержки для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства", – говорится в сообщении.

Также в очередной раз подчеркнули, что взятие на военный учет – это не призыв на службу.

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"На жизнь украинок эти законодательные изменения сейчас не повлияют, а до конца 2022 может возникнуть необходимость стать на учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства. В течение 2022 года не стоит ожидать каких-либо проблем. В дальнейшем за уклонение от военного учета, как и для мужчин, после предупреждения из территориальных центров комплектования и социальной поддержки предусмотрены штрафы", – говорится в сообщении.

Минобороны объяснили, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время женщины могут быть призваны на военную службу и в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

С 17 декабря в Украине вступил в силу указ Министерства обороны о списке специальностей и профессий военнообязанных. Женщин, работающих по определенным специальностям, теперь будут ставить на военный учет.

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Дата
26
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