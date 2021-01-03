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воскресенье, 03 января 2021 12:50

"Беременной с двумя детьми выгнал из дома" - на дом в селе многодетной маме нужна помощь

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&quot;Беременной с двумя детьми выгнал из дома&quot; - на дом в селе многодетной маме нужна помощь
Александра Руденко держит на коленях младшего сына Ивана. Рядом сидят ее старшие дети Владислава и Ярослав. Сбоку - благодетельница Нина Виноградова Фото предоставлено Светланою Ляшенко

Многодетной маме 29-летней Александре Руденко из города Кролевец Сумской области и ее трем малолетним детям негде жить. Детство женщины прошло в интернате. Семейная жизнь тоже была несчастливой.

"Муж предал Сашу с кумой. Беременной и двух маленьких детей выгнал из дома. Их приютили чужие люди. Она мне рассказала, что ее и сестру-близнеца мать бросила в роддоме. В детдоме девочки подверглись издевательствам. Олю впоследствии удочерили. А Саша воспитывалась в интернате. Замужество было неудачным. Она с детьми живет на 2,4 тысячи гривен. Сажает город. Не ленится. Садит город. Во дворе нет колодца, по несколько раз в день ездит детской коляской за 300 метров. Дети всегда при ней. Хозяйка сказала им выбираться, потому что дом хочет разобрать и перевезти в другое село. Саше с детьми некуда идти. Поэтому я приняла решение собирать им на дом", - говорит Gazeta.ua журналистка из Сумщины Светлана Ляшенко.

Дом в селе стоит минимум 50 тыс. гривен.

"Мы с начальником службы по делам детей просим помощи у местных предпринимателей. Хотя у них сейчас есть финансовые трудности. Но копейка к копейке и понемногу сумма увеличивается. Откликаются неравнодушные люди. Перечисляют от 10 гривен. На Новый год один человек переслал тысячу. Осталось совсем немного и у мамы с детьми будет свой дом", - говорит Светлана.

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 4149 4991 0617 3402 (Олeксандра Александровна Рудeнко).

Любовь КАРНАРУК
Фото предоставлено Светланой Ляшенко

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Автор: Любовь Карнарук
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