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понедельник, 17 мая 2021 14:10

Берегите горло и почки - медицинский гороскоп на 17 мая

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Берегите горло и почки - медицинский гороскоп на 17 мая
Трудно будет сосредоточиться на работе. Вы начнете быстро уставать. Фото: pixabay.com

17 мая может появиться аллергия на пыль. Чаще проветривайте помещение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ускоряются процессы старения кожи, - говорит астролог. - Не допускайте обезвоживания организма. Мажьте руки питательным кремом. Делайте маски для лица. Не желательно начинать новые методы лечения печени и почек. Укрепляйте мышцы спины. Посещайте тренажерный зал. Трудно будет сосредоточиться на работе. Вы начнете быстро уставать. Уязвимым будет горло. Не пейте холодной воды и не злоупотребляйте мороженым".

Овен

Не допускайте падения на спину. Возможно смещение дисков позвоночника. Незаметная сразу травма впоследствии будет серьезно беспокоить.

Телец

Трудно будет дышать в закрытых помещениях. Избегайте пассивного курения. Выходите на прогулку. Расправляйте плечи. Дышите полной грудью.

Близнецы

Трудно будет выполнять кропотливую работу. Работайте не спеша. Делайте перерыв.

Рак

Ухудшается кровоснабжение конечностей. Вы будете мерзнуть даже в теплых помещениях. Не засиживайтесь долго на одном месте. Пейте теплые напитки в течение дня.

Лев

Следите за своевременным опорожнением кишечника. Перед едой выпивайте чистой воды. Стимулируйте нормальную перистальтику кишечника.

Дева

Предупреждайте развитие пародонтоза. Пользуйтесь профилактическими зубными пастами. Пейте витамин С.

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Весы

Ваш организм будет реагировать на изменение погоды. Будет беспокоить эмоциональная неуравновешенность. Не пейте тонизирующих напитков.

Скорпион

Повышается ломкость сосудов. Избегайте чрезмерного физического напряжения. Есть опасность внутренних кровоизлияний.

Стрелец

Чаще будут возникать судороги и дрожь в руках. Будут беспокоить спазматические сокращения мышц. Попейте препараты с кальцием.

Козерог

Берегите глаза от травм. Операции на органах зрения проводить опасно. Не подбирайте в этот день очков.

Водолей

Поход в парикмахерскую желательно отложить. Волосы не будут держать прически.

Рыбы

Неудачное падение может привести к растяжению или разрыву связок. Выходите на работу заранее.

Неделя с 17 по 23 мая заставит удивляться и сопереживать.

Автор: Gazeta.ua
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