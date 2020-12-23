Белорусам облегчили процесс получения вида на жительство

Граждане Беларуси могут получить вид на жительство в Украине по упрощенной процедуре.
Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании.
Правительство определило, что белорусские бизнесмены, специалисты в сфере IT могут получить вид в упрощенном порядке:
Вид будет предоставляться:
- гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;
- родителям и другим членам семьи.
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Такие документы будут выдавать в течение 3 дней с момента принятия заявления.
Чтобы получить вид нужно предоставить паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об уплате административного сбора.
Выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавших от действий власти предлагает Министерство иностранных дел Литвы. С 1 декабря граждане Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью.
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