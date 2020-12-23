Белорусам облегчили процесс получения вида на жительство

Белорусы могут получить вид на жительство в Украине по упрощенной процедуре. Фото:pexels

Граждане Беларуси могут получить вид на жительство в Украине по упрощенной процедуре.

Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании.

Правительство определило, что белорусские бизнесмены, специалисты в сфере IT могут получить вид в упрощенном порядке:

Вид будет предоставляться:

- гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;

- родителям и другим членам семьи.

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Такие документы будут выдавать в течение 3 дней с момента принятия заявления.

Чтобы получить вид нужно предоставить паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию ​​об уплате административного сбора.

Выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавших от действий власти предлагает Министерство иностранных дел Литвы. С 1 декабря граждане Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью.