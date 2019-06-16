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Белецкий рассказал о планах националистов после выборов

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Белецкий рассказал о планах националистов после выборов
Белецкий рассказал об объединении националистических сил. Фото: Politeka

Националистические партии и организации планируют после выборов объединиться.

"Объединение - это создание единой структуры в ближайшем будущем. Поэтому сразу после окончания избирательного процесса начнется процесс объединения националистических структур в единый национальный блок", - рассказал лидер "Нацкорпуса", второй номер списка ВО "Свобода" на выборах в ВР Андрей Билецкий в интервью каналу "112 Украина".

В блоке будут представлены не только политические партии, но и "ветеранские, волонтерские проекты, стартапы, культурные проекты".

"Этим будем заниматься в тот же день, когда закончатся выборы", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер "Национального корпуса" рассказал о целях объединения со "Свободой"

Отвечая на вопрос, нужно ли ему для этого объединения выйти из "Национального корпуса" и вступить в ВО "Свобода", Билецкий сказал: "Все партии, "Правый сектор", "ДІЯ" или "Национальный корпус" делегируют своих представителей в ВО "Свобода" на данную минуту. Совершенно верно".

Билецкий также сообщил, что "когда фракция националистов зайдет в парламент", он лично будет отвечать в команде за вопросы безопасности: "армию, спецслужбы, ситуацию в ООС".

На уточнение, есть ли у него амбиции возглавить парламентский комитет по нацбезопасности и обороне, лидер Нацкорпуса ответил: "Как амбиция - на эту минуту, да. Я думаю, что лучше Пашинского справился бы с этой ролью".

Билецкий также рассказал, против кого будут бороться националисты в случае прохождения в парламент.

"Есть прямые враги, это 5 колонна. Есть непонятная ситуация, никто из украинцев не может сказать, куда повернет вся эта история со "Слугой народа". Их нельзя определять ни как врагов, ни как друзей. Надо смотреть, это вопрос времени", - отметил он.

Также, по мнению Билецкого, националисты должны занять четкую позицию относительно "людей, которые имеют патриотические лозунги, но занимают непатриотичную позицию", имея в виду команду экс-президента Петра Порошенко.

"Против банды мародеров Порошенко будут бороться украинские националисты", - добавил он.

На досрочных парламентских выборах ВО "Свобода", Нацкорпус, "Правый Сектор", "Государственническая Инициатива Яроша", ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком, который возглавил лидер "Свободы" Олег Тягнибок.

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