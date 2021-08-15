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воскресенье, 15 августа 2021 04:25

Белецкий анонсировал продолжение протестов под стенами ОП

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Белецкий анонсировал продолжение протестов под стенами ОП
Лидер партии также полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции. Фото: Нацкорпус

Национальный корпус анонсировал продолжение протестов под стенами ОПУ. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В партии утверждают, что выступают против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, якобы организованных властью.

"За полторы недели провели более ста обысков у представителей Нацкорпуса", - сказал лидер движения Андрей Билецкий.

Также он заявил, что в субботу полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.

По его словам, власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы "нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям".

"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро", - заявил Белецкий.

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14 августа "Национальный корпус" устроил митинг под Офисом президента. Требует отказаться от имплементации "формулы Штайнмайера" в украинском законодательстве и возобновления подачи воды в Крым. У Офиса президента начались столкновения с полицией. Начались после того, как активистам запретили проносить шины под здание Офиса президента. В правоохранителей полетела брусчатка, силовики применили слезоточивый газ.

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