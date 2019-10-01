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пятница, 04 октября 2019 20:23

Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране

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Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Ирина Бекешкина: глупости от власти меня пугают больше всего. Фото: Сергей Старостенко

Главным тестом намерений Зеленского был состав правительства. Нынешний Кабмин далеко не худший, если не самый лучший.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Там не просматриваются конкретно чьи-то люди, как было раньше. Есть интерес и стремление к переменам к лучшему. Однако министры не понимают, насколько сложна в Украине ситуация. Им не хватает опыта. Для воюющей страны это опасно", - считает эксперт.

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Но, по ее словам, роспуск Центральной избирательной комиссии - это минус.

"Она только начала работать и провела успешные выборы. Не вижу оснований для этого, кроме желания иметь ЦИК свою и лояльную.
Не нравится ситуация вокруг бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Завести дело - это одно, но врываться в пустую квартиру в масках с автоматами - другое. Это шокировало западных партнеров. Глупый поступок. А глупости от власти меня пугают больше всего. В свое время изобрела формулу, которая стабильно работает. Самая страшная власть - тупая. Даже коррумпированная не является большим злом. Она будет воровать понемногу, а не рубить сук, на котором сидит. Янукович и его окружение закрались и потеряли все", - добавляет социолог.

Полное интервью с Ириной Бекешкиной читайте в журнале "Країна" от 3 октября.

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04
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