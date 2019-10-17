Батьків штрафуватимуть за прогули дітей

Родителей школьников будут штрафовать за прогулы детей. Фото: Твой Город

Родителей школьников будут штрафовать за прогулы детей. Штраф составит от 850 до 1700 гривен.

"Из-За отсутствия учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязан предоставить информацию в службу по делам детей, а те в случае необходимости – сообщить в полицию", - говорится в постановлении Кабинета министров № 684.

Уважительной причиной отсутствия ребенка в школе является болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан сообщить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать, и предоставить письменное заявление.

"Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращалась к врачу, то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же такой нет, то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их присмотром. Если же ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где она находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности", - говорится в сообщении.

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