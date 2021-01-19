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Банкротство Пенсионного фонда, отмена ЗНО, экономика, война - назвали ключевые вызовы на 2021

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Банкротство Пенсионного фонда, отмена ЗНО, экономика, война - назвали ключевые вызовы на 2021
Сергей Громенко: актуализировалась проблема общественного здоровья. Медицинская система прогнила даже больше, чем судебная. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Куча проблем тянется с 2014-го, мы так и не смогли их решить. В 2021 году они также будут актуальными.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Война на Донбассе не рассосется. Для российской политической машины невозможно отступление. Это значить мгновенный крах. Путин пойдет до последнего. Противостояние продолжится. Надо решать проблему с коллаборационистами внутри государства.

Вторая проблема - экономическое развитие. Украина снова вступает в период рецессии. Наша экономика так устроена, что каждые десять лет попадает впросак. Было падение 1998-2000 годов. Затем коллапс 2008 года, последствия которого едва успели разрулить до начала войны. В 2020-м началась новая стагнация. Будут проблемы с тарифами, реальным заработком, безработицей, пострадавшими предпринимателями от ограничений власти. Непрофессионализм политиков, кажется, навредил украинской экономике больше, чем пандемия", - говорит эксперт.

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Пенсионную реформу откладывают, количество пенсионеров увеличивается, работающих становится меньше, отмечает он.

"Пенсионный фонд когда-нибудь станет банкротом. Компенсации ФОПам по 8000 за коронавирусные ограничения выплатили именно с него. Олигархизация экономики остается.

Актуализировалась проблема общественного здоровья. Медицинская система прогнила даже больше, чем судебная. Не видим, куда двигаться. Назначаем случайных людей министрами. Весной обнародуют сводную статистику смертности, и станет понятно, что от Сovid-19 умерли в несколько раз больше людей, чем декларирует власть. За это должен кто-то отвечать.

Звучат предложения отменить внешнее независимое оценивание. Это приведет к всплеску коррупции в образовании. Гуманитарная сфера в 2020-м осталась почти без денег. Появятся ли они в 2021-м, никто гарантий не дает", - добавляет историк.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

Власть не планирует продолжать усиленные карантинные мероприятия после 24 января, Украина вернется к ограничениям "оранжевой зоны", которые действовали ранее, и этот адаптивный карантин будет продлен до конца марта. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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